Техніка зношена, – військовий експерт про "падіння" російських авіабомб на Бєлгородщині
Російські пілоти "скидають" на території Бєлгородської області авіабомби. Причина може бути у тому, що їхня техніка може бути зношена.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що авіація окупантів працює в ударних темпах. Так ворог може скинути на фронті до 200 авіабомб за кілька днів.
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Це свідчить про те, що техніка не витримує навантаження, що спеціалісти, які обслуговують її, не роблять всіх відповідних процедур. Те навантаження, яке є в російській армії, не витримують ані техніка, ані люди,
– наголосив Нарожний.
Військовий експерт додав, що ворожі пілоти також можуть бути виснаженими й робити помилки. Тому вони, мовляв, і "б'ють" по власній території власними авіабомбами.
Росія бомбить свою територію
- Загарбники регулярно "випускають" по Бєлгородської області авіабомби. За останні два тижні росіяни "скинули" на свою територію 14 бомб.
- Так 30 березня виявили 2 ФАБ-500 за 2 кілометри віл села Крюково. А 28 березня 2 ФАБ-250 знайшли в районі села Безімено.
- Згодом ФАБ-500 виявили у селі Нечаєвка. У Бєлгородському районі тоді знайшли кориговану авіабомбу на 1,5 тонни у тротиловому еквіваленті.
- Прилетіла російська ФАБ-500 27 березня у районі села Безсонівка. 25 березня в Яковлевському майському окрузі виявили таку ж авіабомбу. Того ж дня знайшли ФАБ-250 і в Борисівському районі області.
- Тим часом легіон "Свобода Росії" раніше оприлюднив перехоплену розмову росіян. У записі чути лише голос чоловіка. Він, ймовірно, спілкувався зі своєю мамою, яка, схоже, живе в селі, яке бомблять самі ж окупанти.