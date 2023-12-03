Ворог пожвавив атаки піхотою на Таврійському напрямку: з десяток окупантів здались у полон
Джерело:Командувач Тарнавський
На Таврійському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати. На цій ділянці фронту відбулося 55 боєвих зіткнень.
Окупанти збільшили кількість штрумів за участі піхоти на Таврійському напрямку. Про це розповів Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
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Оборона Мар'їнки та Авдіївки, наступ у районі Мелітополя
Втім, усі спроби атак обернулися для противника великими втратами. Так, ворог втратив за добу 440 осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки. Ще приблизно з десяток окупантів здалися у полон.
Наразі наші захисники мужньо протистоять росіянам на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.
Там окупаційні війська вели марні штурмові дії в районах Степового, Первомайського, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та східніше Новобахмутівки. Сили оборони 25 разів відбивали наступи окупантів.
На Мар’їнському напрямку захисники відбили 11 атак – у районах Мар’їнки та Новомихайлівки.
На Шахтарському напрямку ворог тричі вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледара та на захід від Старомайорського.
На Запоріжжі противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного та на захід від Вербового.
Тим часом Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Окупанти мають загрозливі плани щодо Запорізького напрямку
- На Півдні ворог намагається проводити контрнаступальні дії, зокрема, він активізувався на Токмацькому напрямку.
- Як пояснив військовий експерт Давид Шарп, російська оборонна доктрина передбачає контратаки при першій можливості. Тому окупанти контратакують навіть на місцевому рівні та малими силами.
- Унаслідок контрнаступу ЗСУ вдалося вклинитися в російську оборону в напрямку Токмака, Роботиного та Вербового. Втім, за словами Шарпа, будь-яке вклинювання має й зворотний бік. Коли воно стає статичним – його зручно атакувати.
- Наразі росіяни пробують реалізувати наступ з флангу та "в лоб". Однак поки ці атаки не мають успіхів та не є масштабними.
- Однак, якщо ворог підтягне додаткові резерви, ситуація тут може стати схожою на ту, що відбувається біля Авдіївки.