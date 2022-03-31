Росіяни через майже тиждень полону відпустили мера Сновська

Росіяни відпустили мера Сновська Чернігівської області Олександра Медведьова, якого викрали 25 березня.

Зараз чоловік знаходиться вдома. Таку інформацію повідомив виданню Суспільне голова Корюківської РВА Іван Ващенко.

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За його словами, ще троє людей і Сновщини перебувають у полоні ворожих окупантів.

Раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 25 березня, росіяни викрали зі Сновської громади 7 людей. До цього списку увійшли голова міської ради Олександр Медведьов та місцевий бізнесмен і колишній депутат облради Григорій Божок.

Зокрема, 28 березня Григорія Божка і ще трьох чоловіків повернули додому. А от наступного дня, 29 березня, окупанти викрали старосту села Нові Боровичі.

До слова, за інформацією представників Голопристанської міської ради, на території Голої Пристані, що на Херсонщині, російські окупанти викрали 8 людей. Серед яких знаходиться Голопристанський міський голова Олександр Бабич.

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