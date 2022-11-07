Те дитя хотіло врятуватись, – переселенка Надія розповіла про вбивства росіянами на Чернігівщині

Переселенка з Чернігова розповіла про те, як російські окупанти безжалісно вбивали мирних жителів, які хотіли виїхати. Надія Майстренко знає, що вороги розстрілювали цілі сім'ї.

Надія Майстренко розповіла також, коли в місті було найстрашніше. Про це та інші моторошні спогади з окупації українка пригадала, ділячись своєю історією в межах проєкту "СВОЇ" 24 каналу.

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Українка розповіла про вбивства під час окупації Чернігова

За словами Надії, неможливо передати, що люди пережили у самому Чернігові. Адже там скидали дуже великі бомби й саме це було найстрашніше.

Жінка пригадала, як снаряд впав на стадіон, утворивши велику вирву та повністю знищивши будівлю. Наслідки удару росіян видно на фото.



Як виглядає стадіон в Чернігові / Фото з фейсбуку Вадима Гутцайта

Переселенка також зауважила, що на Чернігівщині дуже багато страшних історій.

У нас дівчинку застрелили. А також дві сім'ї, які хотіли евакуюватись, – їх убили. Тільки жіночка одна залишилась жива. І це так болить: то дитя хотіло врятуватись, з батьком і матір'ю…

– розповіла Надія.

Додала, що не розуміє, як можна стріляти в беззбройних дітей.

"Вони ж мирні люди, вони нічого їм не зробили! Це просто страшно, на які звірства вони (росіяни, – 24 канал) йдуть", – сказала мешканка Чернігівщини.

Жахіття на Чернігівщині

Росіяни почали наступати на Чернігів з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Вороги нещадно атакували місто ракетами, мінометами. Обстрілювали також з артилерії, завдавали авіаудари, скидали бомби.

На жаль, російські загарбники неодноразово били по мирних жителях. На жаль, в Чернігові росіяни обстрілювали людей, які стояли в черзі за хлібом. За попередніми даними, тільки в той день загинуло понад 10 мирних жителів.

Станом на початок квітня міський голова Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що під час боїв за місто загинуло орієнтовно 700 людей. Мовиться і про цивільних, і про військових.

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