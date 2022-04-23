Росіяни чотири рази заплатять за війну в Україні, – Арестович

Війна проти України дуже дорого обійдеться для Росії. Агресор зазнає неймовірних втрат на фронті, його економіка обвалюється через санкції, а за відбудову України росіяни платитимуть десятиліттями.

На відбудову України після нападу російських окупантів потрібні будуть сотні мільярдів доларів. Агресору не вдасться уникнути розплати за свої діяння.

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Росіяни заплатять за війну проти України

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що на відновлення України за попередніми підрахунками потрібно близько 600 мільярдів доларів. Половина цієї суми – арештоване майно росіян, також кошти готові виділити наші партнери. Особливе фінансове сприяння Україні нададуть країни, які не надали нам зброю для боротьби з окупантами.

А росіяни чотири рази заплатять за війну в Україні. Вони заплатили за створення російської армії. Вони зараз платять за її знищення. Вони заплатять нам репарації та тими грошима, які могли б заробити у майбутньому,

– сказав Арестович.

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