Росіяни почали використовувати цивільний транспорт для доставки пального на фронт

Агенти "Атеш" провели успішну розвідувальну операцію в угрупованні військ "Дніпро" збройних сил Росії. Партизани з'ясували, що окупанти використовують транспорт комунальних служб для перевезення та доставки пального.

Про це повідомили в "Атеш".

Дивіться також Виявили склади і важливі маршрути: "Атеш" розвідав об'єкт Чорноморського флоту у Сімферополі

Як окупанти доставляють пальне на фронт?

Командування ворожих військ віддало наказ перейти на використання цивільного транспорту для доставки пального трасою Р-280 "Новоросія" через те, що Сили оборони України постійно знищують паливозаправники окупантів.

Відповідно до нового наказу, для перевезення пального окупанти залучатимуть конфісковані автомобілі цивільних, транспорт комунальних підприємств, поштові машини, хлібовози, а також фургони для доставки харчів та медикаментів.

Від паливозаправників відмовлятимуться, бо їх майже ніхто не використовує, бо спалюють ще на під'їзді. Тепер возитимуть у хлібовозках і машинах швидкої допомоги. Водії будуть одягнені у цивільний одяг, щоб із повітря їх було важко відрізнити,

– заявив агент "Атеш", який перебуває у російському підрозділі.

Партизани наголосили, що окупанти свідомо використовують цивільні інфраструктуру у військових цілях та наражають мирне населення на небезпеку. Такі дії ворога порушують усі норми гуманітарного права.

Що ще відомо про успішні операції партизанів?

Партизани провели серію диверсій на об'єктах зв’язку та енергетики в районі Новоросійська. Агентам вдалося "засліпити" систему ППО напередодні удару по найбільшому нафтовому сховищу Кавказу.

Агенти "Атеш" провели свої диверсії напередодні удару українських сил по нафтобазі "Грушева балка" в ніч на 23 травня. Партизани також порушили роботу кількох веж зв'язку в районах Путилково, Комунарки та Домодєдово Московської області.

Партизани порушили роботу кількох веж зв'язку у Московській області, що ускладнило контроль цілей на низьких висотах. Після диверсії система ППО втратила частину точок спостереження, що знизило швидкість реагування.