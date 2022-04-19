Росіяни годину штурмували позиції ЗСУ біля Олександрівки: ворог не мав успіху та відступив

На півдні України тривають бої наших героїв з російськими окупантами. Ворог спробував завдати удару поблизу Олександрівки, але зазнав невдачі та втрат.

Росіяни спробували атакувати позиції ЗСУ біля Олександрівки. Бій тривав майже годину.

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Невдача ворога

Як повідомило ОК "Південь", атака росіян закінчилася невдачею. Наші герої зберегли свої позиції, а окупанти були змушені відступити для відновлення сил.

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