Російські військові на Курщині схильні до саботажу, бо не хочуть гинути в "м'ясному штурмі"

Російські військові в Курській області схильні до саботажу. Усе через меркантильний "збір данини" з особового складу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. Зазначається, що російські військові не хочуть брати участь у "м'ясному штурмі".

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Чому російські військові готові саботувати накази

Група російських солдатів зі складу 3 МСБ 22 МСП схильні до саботажу, бо не хочуть гинути у запланованому на 7 листопада 2024 року "м'ясному штурмі" на напрямку населеному пункті Кругленькоє, в який їх планує закинути командування, що переслідує меркантильні інтереси,

– йдеться у повідомленні.

У спільноті пояснили, що російське командування прагне змусити частину військовослужбовців сплатити "данину з отриманої зарплатні", або отримати змогу скористатися зарплатними картками тих, хто відмовиться платити і загине у "м'ясному штурмі" 7 листопада.

Місцеві партизани допомогли встановити зв'язок із солдатами, які готові саботувати накази командування, щоб вижити.

"Крім того, цій групі російських солдатів стало відомо, що їх планують залучити для самовбивчих штурмових дій на напрямку Кругленькоє і тому в авральному режимі з особовим складом 3 МСБ 22 МСП (у кількості 126 військовослужбовців) проводять спецзаняття в районі населених пунктів Общий Колодезь, Шептуховка та Кромскіє Бикі, щоб на даному етапі відсіяти тих, хто сплатить данину командуванню, і тих, хто піде у самовбивчий штурм", – зазначили у спільноті.

Яку інформацію передають російські військові партизанам

Також з середини жовтня російські військові передають партизанам конфіденційну документацію, включно з бойовими донесеннями та розпорядженнями командування. Розвідники зазначають, що це допомогло зірвати деякі операції росіян на Курському напрямку.

Водночас військові, які поділилися інформацією з партизанами переконані, що її публічне розкриття може вплинути на командування та відмовитися від планів 7 листопада.

"Якщо ця схема не спрацює, наступним кроком може стати ліквідація командування 22 МСП", – резюмували у повідомленні.