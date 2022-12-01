Росіяни відводять окремі підрозділи та готують до евакуації колаборантів на Запоріжжі, – Генштаб

Триває 281 день повномасштабної війни Росії проти України. Збройні Сили України героїчно обороняють нас та наші землі від російських загарбників.

У Генеральному штабі ЗСУ опублікували оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга 1 грудня.

Читайте також Більше, ніж у зведеннях Генштабу: Подоляк назвав втрати Росії на війні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Російські загарбники за добу завдали ракетного удару по позиціях ЗСУ на території Харківської області. Противник здійснив 16 авіаційних ударів по населеному пункту Білогір'я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Зазначають, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог продовжує утримувати війська в прикордонних районах

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Костобобрів і Грем'яч Чернігівської області та Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачівськ, Вільна Слобода, Будки, Білопілля та Краснопілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів ворожої артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

Яка ситуація на Донеччині

На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали об'єкти в районах Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Залізного та Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник продовжує спроби покращити тактичне положення. Ворожого вогневого впливу з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного, Веселого, Красногорівки та Мар'їнки на Донеччині.

Загарбники продовжують обстрілювати Херсон

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли окупантами районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог також обороняється. Здійснив артилерійські обстріли по районах Нікополя, Кам’янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки та Білогір'я Запорізької області та Ільїнки на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів. Обстрілів зазнали, зокрема, Качкарівка, Республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Не припиняє ворог тероризувати з артилерії і жителів міста Херсон.

Росіяни готують втечу для колаборантів на Запоріжжі

Також інформують, що російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. З населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів.

В населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної "евакуації" населення.

Ворог продовжує зазнавати значних втрат на Запоріжжі

Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони місць зосередження живої сили противника за попередні дні. В населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими, знищено понад 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Зверніть увагу – Карта бойових дій станом на 1 грудня: дивіться відео