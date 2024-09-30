Не відмовилися від своїх планів і готують нові штурми: яка ситуація на Харківському напрямку

Російські загарбники не відмовилися від планів окупувати території Харківської області. Нині ворожа армія готується до нових штурмів на цій ділянці фронту.

Про це заявив заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич в етері каналу "Еспресо". Це підтвердив в етері телемарафону і речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, передає 24 Канал.

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Ворог готує нові штурми на Харківщині

Окупанти не відмовилися від своїх загарбницьких планів у Харківській області. За словами Маляревича, хоча ворог і не має жодних територіальних успіхів на Куп'янському напрямку, однак планує захопити території на лівому березі річки Оскіл. Щоб досягти цієї мети, російська армія не зважає на втрати й застосовує різну техніку.

В останні дні вони не мали жодних територіальних здобутків. Моя особиста думка, що противник готує нові спроби великих штурмів. А поки що діють невеликі ворожі групи, які намагаються пройти зліва чи справа піхотою, десь одним БМП. Все це ми спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо,

– поділився Маляревич.

Важливо. Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 повідомив, що на Харківському напрямку відбулося 7 ворожих штурмів біля Бургуватки, Стариці та Вовчанська. Два боєзіткнення тривають і досі. Також зафіксували російські атаки й на Куп'янському напрямку. Українські воїни відбили 5 ворожих атак неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки та Вишневого, однак ще 2 боєзіткнення тривають.

Схожу позицію висловив і речник ОТУ "Харків". Саранцев повідомив, що ситуація у Харківській області залишається складною. Ворог не відмовився від своїх планів і продовжує здійснювати атаки у напрямку позицій Сил оборони.

Найгарячішою ділянкою на Харківщині залишається Вовчанськ. Там противник продовжує здійснювати атаки під прикриттям важкої броньованої техніки із застосуванням ББМ. Ба більше, ворог навіть намагається висадити десант.

Втім, техніка противника була вчасно помічена. Було нанесено вогневе ураження. 4 ворожі машини було пошкоджено та ворог відмовився від виконання цього завдання,

– розповів Саранцев.

На інших ділянках фронту на Харківщині противник менш активний, але здійснює інженерне обладнання своїх позицій. Також окупанти облаштовують вогневі позиції, а також намагаються проводити повітряну розвідку й дистанційно мінує дороги.