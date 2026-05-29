Росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах, – Зеленський

Дані української розвідки свідчать про підготовку росіян до нового масованого удару по Україні найближчим часом. У зв'язку з цим Київ потребує підтримки партнерів.

Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський за результатами розмови із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Про що попередив президент?

Президент України повідомив, що провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Під час бесіди сторони обговорили безпекову ситуацію та наслідки російських повітряних атак на Україну.

Тож, за словами Володимира Зеленського, він також поінформував австрійського канцлера про дані української розвідки, які свідчать про підготовку Росією нового масштабного удару по українських містах та громадах.

На його думку, міжнародні партнери мають бути поінформовані про дії Росії та її намір надалі продовжувати війну замість пошуку дипломатичного врегулювання. Він наголосив, що це свідчить про необхідність посилення санкцій.

Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації,

– ідеться у повідомленні.

За результатами обговорень з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, президент наголосив, що реалізацію домовленостей із союзниками щодо посилення протиповітряної оборони України не можна відкладати.

За його словами, Україна визначила першочергові завдання на найближчі тижні та кроки, які можуть найбільш ефективно посилити захист країни. Головним пріоритетом є зміцнення ППО, зокрема засобів протидії балістиці.

Нагадаємо, нещодавно секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва може завдати удару по Києву "в будь-який момент", а попередження послам іноземних держав залишити місто є абсолютно серйозним.