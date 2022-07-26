Ворог активно готується до "референдуму": у Луганську відкрили спеціальну "приймальню"

росіяни готують свої фейкові "референдуми" на окупованих територіях. У Луганській області загарбники навіть відкрили свою "приймальню".

Так, окупанти поспішають із підготовкою своїх псевдореферендумів. У Луганську вони відкрили "приймальню громадського штабу референдуму". Про це 24 каналу повідомили джерела в ОВА.

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Обстріли Луганщини

Крім того, росіяни продовжують безжально обстрілювати Луганщину. За останню добу вони вгатили із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Під вогонь окупантів потрапили десятки населених пунктів. Також ворог задіяв авіацію.

росія готує "референдуми" на вересень

За інформацією журналістів, росіяни готують так звані "референдуми" про "приєднання" окупованих територій на вересень. Говорять про 15 число.

Фейкове голосування загарбники хочуть провести у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Таким чином вони намарились анексувати п'яту частину України.

На Запоріжжі та Херсонщині посіпаки кремля навіть почали назбирувати так звані "виборчі комісії".

Тим часом ЗСУ успішно просуваються. Відтак радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що реальної підготовки окупантів до "референдуму" на Херсонщині немає. У них спостерігається певна паніка.

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