росіяни готують шабаш на 24 серпня, – Бойченко про судилище над полоненими у Маріуполі

російські військові готують показове судилище над українськими захисниками у Маріуполі. Свій шабаш окупанти запланували провести на День Незалежності України.

У тюрмах в Маріуполі росіяни утримують близько 10 тисячі українців. Серед них є цивільні та військовополонені. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко.

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Чому росія хоче показово "судити" українських полонених

Вони хочуть десь на День Незалежності зробити свій шабаш у філармонії в Маріуполі. У росії нема перемог на фронті, тому вона хоче показати "перемогу" над полоненими. Це називається воєнний злочин. Адже була домовленість, що ті військові, які склали зброю, поїдуть виключно в сторону України,

– наголосив мер.

Є й інші причини таких ницих та жалюгідних планів ворога. Зокрема, окупанти хочуть налякати українських військових, які зараз на фронті. Своїми діями вони прагнуть показати, що домовленості нічого не варті.

Крім того, кремлю потрібна "перемога" для внутрішнього споживача – в росії та Маріуполі. Рівень цинізму росіян просто зашкалює, адже вони хочуть переконати маріупольців в тому, що їхнє місто зруйнували українські військові. Окупанти прагнуть нахабно перекинути вину за вбивство тисяч людей на наших бійців, які навпаки – до останнього захищали цивільних.

Що про металеві клітки у філармонії каже розвідка

Представник пресслужби ГУР Андрій Юсов вважає, що моторошними металевими клітками росіяни просто хочуть залякати українців. Вони чинять моральний тиск на полонених та на все українське суспільство.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує боротися та проводити переговори для того, щоб повернути наших захисників додому.

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