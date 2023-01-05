Окупанти більше вірять в ЗСУ, ніж у свою оборону, – Гуменюк про будування траншей у Криму
Росіяни мають суттєві пошкодження місць базування і на Південному напрямку. Вони намагаються відсунутись якомога далі.
Про це для 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
До теми "Вони програють": у розвідці пояснили, навіщо РФ передислоковує нові підрозділи у Крим
"Окупанти облаштовують собі суттєві рубежі оборони глибше у напрямку Криму. Напевно, саме тому їм піддуває з півострова. Не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим – це Україна. Ми боремось за кожен клаптик нашої землі", – сказала Гуменюк.
Зверніть увагу – Гуменюк про росіян, які готуються до контрнаступу ЗСУ: дивіться відео
Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ
Росіяни у Криму активно будують систему траншей, південніше від Армянська. Гуменюк пояснила, у чому причина.
Безперечно, росіяни вірять у силу своєї оборони, але по суті й змісту більше вірять в ЗСУ, – сказала речниця.
Що відбувається у Криму: останні новини
- На аеродромі "Бельбек" вранці 4 січня пролунали вибухи. Окупанти заявили, що це ППО.
- Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів, що росіяни продовжують викрадати українців, кримських татар та катують у СІЗО.
- Вороги спустили воду у Північнокримському каналі, щоб використовувати річище каналу для захисту своїх позицій в окупованому Криму.