Окупанти більше вірять в ЗСУ, ніж у свою оборону, – Гуменюк про будування траншей у Криму

Росіяни мають суттєві пошкодження місць базування і на Південному напрямку. Вони намагаються відсунутись якомога далі.

Про це для 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Окупанти облаштовують собі суттєві рубежі оборони глибше у напрямку Криму. Напевно, саме тому їм піддуває з півострова. Не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим – це Україна. Ми боремось за кожен клаптик нашої землі", – сказала Гуменюк.

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Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ

Росіяни у Криму активно будують систему траншей, південніше від Армянська. Гуменюк пояснила, у чому причина.

Безперечно, росіяни вірять у силу своєї оборони, але по суті й змісту більше вірять в ЗСУ, – сказала речниця.

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