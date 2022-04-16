Росіяни готуються до наступу на Херсонщині та Миколаївщині: ЗСУ обіцяють відповідь

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські військові намагаються відновити боєздатність, поповнити запаси та обладнати позиції на Миколаївщині та Херсонщині.

За даними "Півдня", це означає, що окупанти активізують бойові дії та намагатимуться відновити наступ.

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Головна їхня мета – вихід на адміністративні кордони Херсонської області. Проте Збройні Сили України готують адекватну відповідь.

"Протягом ночі ворог обстрілював наші позиції та населені пункти, використовуючи танки, БМП та артилерію. Ракетними ударами уражено різні об’єкти інфраструктури Кіровоградської та Миколаївської областей", – зазначили в Оперативному командуванні "Південь".

Дивіться звернення Оперативного командування "Південь":

Крім того, попередили, що через перебування в акваторії Чорного моря угруповання російських військових кораблів – рівень загрози ракетних ударів залишається високим. Через це громадян закликають дотримуватися алгоритму дій сигналу повітряної тривоги.

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