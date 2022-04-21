Росіяни на Харківщині заблокували виїзд для місцевих і довезення гуманітарної допомоги
Джерело:Генштаб ЗСУ
На тимчасово захопленій російськими військами території Харківщини окупанти забороняють місцевим виїжджати на підконтрольні території України. Крім того, блокують постачання гуманітарної допомоги.
Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначили, що ситуація суттєво не змінилась.
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Блокують виїзд місцевим
"На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку", – заявили у Генштабі.
Там також додали, що зараз триває часткове блокування Харкова. Водночас ворожі війська продовжують руйнувати інфраструктуру міста артилерією.
До слова, через обстріли у Харкові за минулу добу, 20 квітня, спалахнули 13 пожеж. За інформацією ДСНС, найбільше постраждав Московський район міста.
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