Зафіксовано масові дезертирства у 250 мотострілецькій бригаді Росії на Херсонщині, – "Атеш"

У 205 мотострілецькій бригаді Росії зафіксовані масові дезертирства. Це окупаційне військо наразі перебуває на Херсонщині, а саме на Наддніпрянському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дані руху "Атеш".

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Причина дезертирства – свавілля з боку командирів

Агент руху "Атеш" повідомив, що причиною масового дезертирства серед росіян стало свавілля з боку їхніх командирів.

До російських солдатів застосовують групові побиття, погрози відправлення на завдання "в один кінець" та цілодобові чергування без відпочинку.

Також їм уже місяцями не надходять обіцяні військові виплати.

Солдати, не бажаючи миритися з таким ставленням, залишають свої позиції. Деякі через рідних звертаються за допомогою до правозахисних організацій, але поки що без відповіді,

– розповіли в "Атеш".

Там також зауважили, що подібні випадки в російській армії – це не рідкість, але у цій бригаді вони стали масовими.