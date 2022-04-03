Росіяни хочуть обстрілювати Миколаїв, аби залякати людей, – Кім про "тупих орків"

Російські окупанти хочуть обстрілювати Миколаїв, щоб посіяти паніку серед людей. Глава місцевої ОВА Віталій Кім усміхнено на це відповідає, що люди спокійні, а "орки просто тупі".

Варто додати, що сьогодні росіяни завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Але люди цілком спокійні: ніхто взагалі не панікує.

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У розмовах, які перехопили спецслужби, окупанти кажуть, що треба вести по Миколаєву хаотичний вогонь. Так можна посіяти паніку серед населення. Але Кім сумнівається в їхніх розумових здібностях.

Орки настільки тупі… В перехоплених розмовах кажуть, що треба бити по Миколаєву хаотичним вогнем, щоб всі панікували… У нас черга до міста! Черга з машин до міста! – розповів Кім.

Епічна відповідь окупантам від Віталія Кіма: дивіться відео

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