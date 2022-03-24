Росіяни хочуть окупувати ще одну країну

Учора Association of Reintegration of Crimea писала про те, що окупанти розглядають Крим, як "залізничний хаб" російської агресії.

Протягом перших тижнів масштабної російської агресії проти України пропаганда окупантів повідомляла про очікуване налагодження "залізничного сполучення" між півостровом та фейковими "республіками Донбасу".

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Крим – "залізничний хаб"

Пізніше від окупантів почали лунати заяви про те, що Крим стане нібито "залізничним хабом" у сполученні Росії з Одесою та Миколаєвом. Також підтверджуються раніше оприлюднені прогнози Асоціації про "приєднання" незаконного "федерального унітарного підприємства" "Кримська залізниця" до "Російської залізниці".

Асоціація додала, що навіть за умов наявної лише у хворій уяві російських агресорів окупації ними Одеської та Миколаївської областей, бажане агресором залізничне сполучення Росії із чорноморськими портами материкової України завідомо не матиме економічного значення.

Адже світове співтовариство завідомо не визнаватиме гіпотетичну "окупаційну владу", а тому морські торговельні операції із будь-якими українськими портами, підконтрольними агресорові, здійснюватися не будуть.

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Окупація Молдови

Втім окупанти дійсно мають прямі військові цілі в описаному їх пропагандою "залізничному сполученні", і вони полягають у прагненні забезпечити військову агресію, а потім й окупацію Молдови, а також – збройного блокування міжнародного дунайського судноплавства.

Зазначені очевидні злочинні плани російського агресора, попре їх нездійсненність через героїзм Збройних Сил України та усього Українського народу, очевидно спираються саме на Крим як на базу російської збройної експансії проти усього регіону Південної Європи, додавала Асоціація.

А вже сьогодні, на підтвердження вимушеної "суходільності" стратегічної доктрини агресора, Військово-Морські Сили України звітували про удар у порту Бердянську.

Зокрема, повідомляється про "важку долю" великого десантного корабля "Орск" (за іншими джерелами його близнюк "Саратов"), який вже декілька діб став судном постачання військової техніки до театру бойових дій та навіть "героєм" російського телебачення. А тепер цей русскій воєнний корабль не лише пішов у вірному напрямі, але й "раптово" виявився важче води.

Кажуть, що ще два десантних кораблі агресора, що були поруч, також отримали на пам'ять "сувеніри".

При цьому Бердянськ наразі перебуває в агресора "в тилу", а отже Україна наочно демонструє, що стратегічні наміри Росії перетворити захоплені порти України у "безпечні" військові гавані окупантів виявилися хибними.

А про тактичну бездарність російського морського командування писати нічого не стану, тут нічого не змінилися і навіть нецікаво.

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