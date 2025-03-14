Окупанти намагаються перекинути сили на західний берег річки Оскіл, – ОСУВ "Хортиця"

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ворожа армія невпинно намагається захопити українські території.

Зокрема, на Куп'янському напрямку у Харківській області загарбники докладають зусиль, щоб перекинути сили та засоби на західний берег річки Оскіл. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Яка зараз ситуація на Куп'янському напрямку

За даними ОСУВ "Хортиця", українські оборонці вживають заходів для того, щоб не допустити погіршення тактичного положення. Однак, росіяни намагаються перекинути свої сили на західний берег річки.

Нагадаємо, що раніше російські війська перейшли замерзлий Оскіл та змогли перекинути частину сил і засобів на інший берег. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що після цього українські Сили оборони намагаються вибити їх звідти.

Він також повідомив, що цієї весни на Осколі не очікується водопілля. Це має як свої переваги, так і недоліки. З одного боку добре, що снігу було небагато. Інакше б річка промерзла на довший час і росіяни змогли перекинути більше військ.

Однак, з іншої сторони, через те, що сильного водопілля не буде, річка не вийде з берегів і "не змиє" війська російської армії.