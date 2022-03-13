Росіяни хочуть показати, що немає жодного безпечного місця в Україні, – МВС

Загарбники продовжують обстрілювати українські міста, зокрема вранці 13 березня вгатили по Львівщині. У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що так Росія хоче показати, що в Україні немає жодного безпечного місця.

Атаку на Яворівський полігон, що у Львівській області, в національному ефірі прокоментував радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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Росія хоче показати, що по всій Україні небезпечно

Це робиться, тому що росіяни пробують показати: немає жодного безпечного місця в Україні, місця, де можна бути спокійним,

– зазначив Денисенко.

Так ворог хоче деморалізувати українське суспільство. Радник міністра пояснив, що свідченням цього є тривалі повітряні тривоги майже на всій території країни як у ніч на 12, та і на 13 березня.

Щодо обстрілів Заходу, то роблять це не просто так: росіяни усвідомлюють, що на Львівщині, Прикарпатті та Тернопільщині є багато переселенців.

Атака росіян на Яворівський полігон

Вранці 13 березня жителі Львова та області вперше за час війни почули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Ворог випустив 8 ракет.

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