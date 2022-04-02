Росіяни хочуть вийти на адмінкордони Херсонщини, проводять штурмові дії, – Генштаб

Російські загарбники кидають сили на Схід та Південь України. Вони не полишають надій взяти Херсонську область.

Мовиться про те, що ворог хоче вийти на адміністративні кордони регіону. Такі плани росіян оприлюднили в зведенні Генштабу ЗСУ.

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На Південнобузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області,

– зауважують там.

Генштаб також повідомляє, що у складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої держави залучили до 75 БТГр.

Водночас відновлюють боєздатність до 34 БТГр ворога. При цьому повністю наші воїни знищили 16 БТГр, але цю кількість ще уточнюють.

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