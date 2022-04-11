Росіяни хочуть застосувати хімічну зброю проти оборонців "Азовсталі" в Маріуполі
Джерело:Центр протидії дезінформації
Російські військові придумують різні способи, як захопити завод "Азовсталь" у Маріуполі. Зокрема, окупанти почали погрожувати застосуванням хімічної зброї проти українських оборонців.
Зараз завод перебуває під контролем українських військових. Росіяни не можуть пробити оборону й захопити "Азовсталь" тому шукають інші виходи.
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Ватажки бойовиків з тимчасово окупованого Донбасу хочуть знайти всі входи та виходи з "Азовсталі", а далі – застосувати хімічну зброю.
Водночас росіяни почали поширювати фейки про те, що це нібито Збройні Сили України застосували хімічну зброю. Таку інформацію вони масово публікують на проросійських телеграм-каналах.
У РНБО запевнили, що наше військо дотримується Конвенції про заборону хімічної зброї.
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