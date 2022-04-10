Росіяни хочуть зробити зі всією Луганщиною як із Маріуполем, – Гайдай про великий бій за Донбас

Російські військові готуються до масштабного наступу на Донбасі. Окупанти вже найближчим часом почнуть активне бомбардування, вони просто будуть все знищувати та робити те ж, що зараз відбувається з Маріуполем.

Таку думку висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу.

До теми Російських військ недостатньо, в них немає шансів перемогти, – ексміністр

Він наголосив, що Луганщину вже немає чим залякувати – там були і авіабомби по тонні, і в людей ракети потрапляли, і в пологові будинки били.

Тут вже немає схеми залякати. Насправді на Донбасі буде величезний бій, тому що вийти географічні на кордони Донецької та Луганської областей – це єдине, що залишилося рашистам, щоб хоч якось зберегти обличчя цієї війни і брехати далі населенню РФ в тому, що вони всіх перемогли,

– сказав Гайдай.

Голова Луганської ОВА заявив, що в регіоні помітно величезне накопичення сил, щодня збільшуються обстріли і ракетами, і авіацією, і артилерією.

"Вони просто хочуть зробити там так, як з Маріуполем… Вони будуть знищувати все для того, щоб не було можливості укриття для ЗСУ. Це буде просто постійне бомбардування та обстріли. Їм абсолютно байдуже на життя людей, головне – дійти до географічного кордону", – додав Гайдай.

Гайдай переконує, що також не варто забувати те, що Путін – військовий злочинець і схиблений на цифрах, тому окупантам конче потрібно до 9 травня обов’язково показати якісь результати та провести парад.

Чи готові ЗСУ до активних боїв на Донбасі

Голова Луганської ОВА каже, що наші ЗСУ воюють там 8 рік, і вони знають місцевість і те, як в таких умовах воювати та бити ворога.

В плані підготовки ми готові, є підкріплення, але я не можу про це сказати. До того ж, ми щодня евакуйовуємо людей різними шляхами,

– наголосив він.

Сергій Гайдай вважає, що на Донбасі російський сценарій буде як у Маріуполі:



До слова, російські окупанти активізувалися на Луганщині й зазнали колосальних втрат. Зокрема, на території Донбасу нашими воїнами за 9 квітня відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

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