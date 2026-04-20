Знову через трубу: окупанти на Сумщині намагалися прорвати позиції ЗСУ

Російські військове вкотре намагаються прорвати українську оборони. Окупанти спробували пройти до позицій ЗСУ через газову трубу, проте їм нічого не вдалося.

Ворог також намагався прорвати оборони на мотоциклах і а квадроциклах. Про це повідомили в 71 бригаді ДШВ.

Як ЗСУ відбили атаку росіян?

У 71 окремій аеромобільній бригаді ДШВ розповіли деталі успішного відбиття ворожого штурму у Сумській області.

Окупанти вирішили прорватися через газову трубу та на легкій техніці. Російській військові провалили операцію та зазнали великих втрат.

Сили оборони України знищують ворога на Сумщині: дивіться відео

Втрати ворога під час штурму:

35 військових;

17 поранених;

3 мотоцикли;

4 квадроцикли.

Завдяки злагодженій роботі бійців 71 окремої аеромобільної бригади та суміжних підрозділів ці дії були вчасно виявлені та припинені,

– заявили в 71 бригаді ДШВ.

