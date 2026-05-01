Кардинальні зміни в логістиці: росіяни почали ховати склади в глибокий тил

Агенти "Атеш" провели успішну розвідувальну операцію. Партизани з'ясували, що російські війська переносять склади боєприпасів та БпЛА далеко за лінію фронту.

Один із таких складів агенти вже зафіксували поблизу Маріуполя. Про це повідомили в "Атеш".

Чому окупанти почали ховати склади в тилу?

Агенти "Атеш" з військовослужбовців Росії розповіли, що склади з FPV-дронами та боєкомплектом стрімко віддаляють від лінії бойового зіткнення.

За інформацією партизанів, окупанти почали боятися атак українських БпЛА. Агенти зазначили, що змінилася не лише кількість ударів, а й глибина застосування.

Раніше ми зберігали все за кілька кілометрів від позицій – зараз це самогубство,

– розповів "Атеш" один з військових Росії.

Через постійні втрати вороже командування було змушене організовувати склади у глибокому тилу, хоча ще пів року тому такі об'єкти намагалися тримати максимально близько до фронту, щоб скоротити час підвезення.

Тепер вантажівки окупанти розвантажують значно далі від фронту. Через це доставка зброї до місця удару займає більше часу, а маршрути стають довшими й легшими для ураження.

Що ще відомо про успішні операції партизанів?

Агенти "Атеш" повідомили, що студентів у Санкт-Петербурзі схиляють до підписання контракту на військову службу. У Санкт-Петербурзькому державному університеті проводять "опитування на патріотизм".

Активісти руху "ОТПОР" спалили автомобіль кадировської поліції у Чечні, який використовувався для залякування та здирництва грошей у місцевих жителів. Партизани заявили, що такі дії наближають визволення та падіння путінського і кадировського режимів.

Росія планує залучати курсантів для оборони нафтобаз від дронів. У Пензенському артилерійському інституті створюються мобільні групи для охорони паливних об’єктів на території країни.