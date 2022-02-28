Росіяни іноді імітують намір здатися в полон, а потім починають обстріли

У Генштабі повідомили про випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Та цього не робить.

Після наближення до українських позицій, окупанти починають відкривати вогонь на ураження.

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У Генштабі також повідомили, що танки зі складу російських окупаційних військ при слідуванні через населений пункт Бородянка почали свідомо руйнувати інфраструктуру та помешкання. А окрема група танків відкрила хаотичний вогонь по багатоповерхівках.

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