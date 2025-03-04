Російські ракетники літали до Ірану, серед них люди з Капустиного Яру, – Reuters

Журналісти виявили дані про візит високопоставлених росіян до Ірану на консультації. Вони зв'язалися з усіма членами групи, ті, звісно, заперечили, що їздили до Тегерана.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Днями в ГУР розповіли, як змінилася тактика ворога під час ракетних атак.

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Навіщо ракетники з Росії поїхали до Ірану

Семеро росіян були в Тегерані 24 квітня та 17 вересня 2024 року. Двоє з них полковники, ще двоє – підполковники. Москва відрядила в союзницьку країну експертів з ракетних систем протиповітряної оборони, артилеристів та ракетних техніків. Дехто з них має досвід розробки новітніх озброєнь, дехто працював на полігоні для випробувань ракет.

Кого Росія відправила в Іран:

Денис Калько працював у Військовій академії протиповітряної оборони міноборони.

Вадим Малов працював у військовій частині, яка готує зенітно-ракетні війська.

Андрій Гусєв – заступник начальника кафедри ракетно-артилерійських боєприпасів загального призначення в Пензенському артилерійсько-інженерному інституті міноборони.

Олександр Антонов працював у Головному ракетно-артилерійському управлінні міноборони.

Марат Хусаїнов у званні полковника працював на ракетному полігоні Капустин Яр.

Сергій Юрченко працював в ракетно-артилерійському управлінні.

Олег Федосов має стосунок до підрозділу міністерства оборони, який займається розробкою систем озброєнь майбутнього.

Високопоставлений чиновник міністерства оборони Ірану сказав, що російські ракетні експерти минулого року неодноразово відвідували іранські об'єкти з виробництва ракет, включаючи два підземні об'єкти, причому деякі з них відвідали у вересні,

– сказано в матеріалі.

Усі вони подорожували як VIP-клієнти та мали паспорти, які використовуються для службових державних справ і видаються державним службовцям у закордонних робочих відрядженнях і військовослужбовцям, дислокованим за кордоном.