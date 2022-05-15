Росіяни кинули на Харківський напрямок мобілізованих з окупованих територій

На Харківський напрямок Росія кидає людей, яких мобілізувала на тимчасово окупованих територіях. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Згідно з інформацією, на Харківському напрямку російські війська направили основні зусилля на те, щоб утримати зайняті позиції.

Важливо Україна фактично виграла битву за Харків, росіяни вирішили залишити позиції, – ISW

А також намагаються не дати просунутися українським захисникам до Державного кордону України.

На зазначеному напрямку противник використовує підрозділи, що сформовано під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей,

– повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Там додали, що російські війська систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка.

Крім того, окупанти безуспішно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

Останні новини щодо Харківського напряму

Двоє російських командирів армії звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Їм заочно повідомили про підозру, але їхні підопічні перебувають у полоні. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

ЗСУ поступово відтісняють ворога від Харкова та звільняють населені пункти області. Втім росіяни намагаються не допустити просування наших військ у напрямку державного кордону.

У своєму телеграмі президент України Володимир Зеленський показав, що після себе залишили російські військові на Харківщині. Їхні щоденні обстріли знищували геть усе, що лише можна було. Не минулося й без дитячих атракціонів, де раніше лунав гучний сміх.

Збройні сили Росії підірвали три мости у Харківській області, щоб сповільнити контрнаступ українських військових. Зробили вони це, коли відступали.

Російські окупанти вночі проти 13 травня запустили ракету у Дергачівський будинок культури. Відомо, що там місцеві мешканці облаштували гуманітарний штаб. Тепер гуманітарний штаб на Харківщині знищений.

З кожним днем ми бачимо все більше доказів звірств, які чинили російські військові. Так, у звільненому від окупантів селищі Степанки зафіксували чергові докази нелюдської поведінки загарбників. У поліції показали, що після себе залишили російські військові на Харківщині.

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