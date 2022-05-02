Росіяни в Лисичанську вщент зруйнували столітню гімназію: фото знищеної пам'ятки архітектури

Російські окупанти не жаліють ні мирне населення, ні пам'ятки архітектури. Так, у Лисичанську вони повністю зруйнували гімназію, яку побудували понад 100 років тому.

Гімназія пережила дві світові війни

Росіяни 1 травня вели прицільний обстріл по одному з найкращих освітніх закладів Луганської області. Через це будівлю охопив вогонь.

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Пожежа палала кілька годин та повністю знищила гімназію, яка була пам'яткою архітектури.

Була побудована понад 100 років тому бельгійцями. Входила до сотні найкращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році,

– наголосила випускниця Яна Гончаренко.

Столітню гімназію охопив вогонь від ворожих обстрілів / Фото Сергія Гайдая

Столітня гімназія у Лисичанську повністю зруйнована: відео

Що відомо про зруйновану пам'ятку архітектури

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що гімназію побудували бельгійці у 19 столітті. Вона входила до Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська. Чиновник зазначив, що багатопрофільна гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України. Випускники гімназії завжди складали ЗНО на високі бали й вступали у найпрестижніші виші країни.

Гайдай переконаний, що після перемоги гімназію вдасться відбудувати.

Як минула доба 1 травня на Луганщині

Голова ОВА наголосив, що минула доба на Луганщині була надважкою:

у Золотому від щільних російських обстрілів постраждав хлопчик 2010 року народження та дорослий чоловік. Також відомо, що одна жінка загинула;

ще двоє людей загинули у Лисичанську та Попасній;

в Оріховому знищені щонайменше 12 будинків, у Гірському – 4, у Сєвєродонецьку – 6 багатоповерхівок;

потужні та безперервні російські обстріли заважали евакуації цивільного населення у безпечніші регіони України;

загалом за 1 травня населені пункти Луганщини 18 разів потерпали від ворожих обстрілів.

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