Окупанти масово дають хабарі, щоб списатися з армії: кількість кримінальних справ різко зросла

У Росії загострюється проблема з особовим складом. Кількість охочих покинути службу й уникнути смерті у розв'язаній проти України війні невпинно зростає. Окупанти дають хабарі, аби списатися з армії.

Про це свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.

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Росіяни дають хабарі, щоб списатися з армії

Лише за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за "станом здоров'я" та надання незаконних відпусток у південному військовому окрузі зросла втричі.

Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії збройних сил Росії. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції,

– зазначили в ГУР.

Додали, що понад 100 проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу збройних сил Росії, стосуються саме хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій. Зокрема:

38 справ – щодо військовослужбовців 102 мотострілецького полку (веде бойові дії в районі Часового Яру);

35 справ – щодо 71-го мотострілецького полку (перебуває на кордоні з Сумською областю);

33 справи – щодо 49-ї бригади 49-ї армії.

Окрім того, у межах ще 43 проваджень розслідують факти отримання хабарів за визнання окупантів "обмежено придатними".

Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами,

– підкреслили в ГУР.

До речі, у воєнній розвідці України зауважили, що рівень корупції у російській армії завжди був високим. Втім, раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги.