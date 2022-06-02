Росіяни масово викрадають чоловіків на окупованих територіях і вимагають викуп

Російські загарбники продовжують поводитися як терористи. Вони масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп.

Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація СБУ, отримана з тимчасово окупованих територій.

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У СБУ навели кілька звернень громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації Росії" у Мелітополі Запорізької області:

"Щойно приїхали ваші хлопці з комендатури, закрили мого чоловіка в багажник і відвезли. Ні документи не надали, ніде нічого".

"Скрутили, завантажили у багажник. Машину забрали, мотоблок. Сказали, що вони з поліції".

"Я телефоную з Токмака. У мене чоловіка забрали і сказали, що відвезли до Мелітополя до 58-ї армії або 58-ї армії забрала. Як мені бути?".

На усі ці питання приблизно однакова відповідь, що телефоном вони не вирішуються. А вже по приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги. Сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тисяч доларів.

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Окупанти переодягаються у форму ЗСУ

Російські військові у тимчасово окупованих населених пунктах на півдні країни влаштовують провокації, переодягаючись в однострій ЗСУ й викрадають людей. Про це повідомляє речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Чергові провокації з перевдяганням рашисти влаштовують в окупованих населених пунктах. У формі Збройних Сил України вони ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень,

– розповів Назаров.

Крім того, за його словами, окупанти хитрощами виманюють у людей їхні паспортні дані для фальсифікації запланованого майбутнього псевдореферендуму. Вони переконують мешканців, що ці дані необхідні для оформлення мобільних карт кримського оператора.

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