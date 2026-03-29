Обличчя Путіна й олігархів це показало: Цимбалюк відповів, що незабаром може статись у Росії
- Російський бізнес неохоче фінансує війну проти України через страх стати мішенню українських дронів.
- У російському суспільстві панує хаос через побоювання втрати приватної власності, що може призвести до насильницького повалення режиму Путіна.
Російський бізнес неохоче фінансує війну проти України, оскільки ті, хто інвестує у військові видатки, стають мішенню для українських дронів та ракет. Росіяни проводять паралелі між сьогоденням і революцією 1917 року.
Журналіст та блогер Роман Цимбалюк пояснив 24 Каналу, що навіть голова Центробанку Ельвіра Набіулліна сигналізує про можливі втрати приватної власності.
Дивіться також: Ймовірно, з квітня Росія оголосить мобілізацію на окупованих територіях, – Андрющенко
Що посилює паніку у російському суспільстві?
Нещодавно росіяни підтвердили прильот по заводу в Чапаєвську, який спеціалізується на виробництві вибухівки та іншої військової продукції. Керівництво підприємства максимально сприяло російській СВО, тому виробництво стало мішенню для українських ракет "Фламінго".
За словами експерта, така закономірність давно прослідковується в російських реаліях.
Російські банкіри, депутати та експерти порівнюють те, що відбувається з 1917 роком. І це створює можливість насильницького повалення режиму Путіна. Сподіваюсь, що сучасні події будуть менш кровопролитними, хоча неминуче постраждають невинні люди,
– пояснив Цимбалюк.
Через це у російському суспільстві панує хаос: люди скуповують бензин в каністрах і намагаються вивести гроші з банків, бо бояться конфіскації. Керівництво Центробанку підтверджує ці побоювання, та наголошує, що приватні кошти є активами банків.
На думку Цимбалюка, таке становище свідчить, що навіть Трамп не зможе врятувати Путіна від катастрофи.
Зверніть увагу! У Росії 95% підприємств повідомляють про погіршення ситуації, а близько трьох чвертей відзначають суттєві труднощі. З початку року понад 68% опитаних підприємств зафіксували падіння виторгу, а 5,5% припинили діяльність. Найбільше постраждала б’юті-індустрія, стоматологія, технічне обслуговування авто.
Що ще відомо про новини Росії?
Путін ініціював зустріч з російськими мільярдерами, де прямо заявив, що у 1990-х вони отримали активи за безцінь, і тепер мусять "повертати борги". Якщо хтось відмовиться, то гроші заберуть примусово.
Росіяни стикнулися з помітними проблемами зі зв’язком. У районі особливої економічної зони "Алабуга" запровадили спецрежим, щоб унеможливити передачу інформації про завод і виробництво ударних дронів.
Експерт Іван Ступак припускає, що протести у Росії може спричинити соціальна криза, а не політичні перипетії.