Росіяни у Мелітополі хочуть поновити виготовлення військової продукції: ситуація на Запоріжжі

Російські загарбники намагаються поновити виготовлення військової продукції у тимчасово окупованому Мелітополі. Для цього вони зібрали усіх працівників та запустили виробництво.

Про ситуацію щодо російського вторгнення розповіли у Запорізькій ОВА. Там зауважили, що 14 травня загарбники зосередили основні зусилля на обстрілі українських позицій.

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Окупанти продовжують обстрілювати українські міста

На Запоріжжі зберігається загроза ворожих ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах. Окрім цього, росіяни риють окопи вздовж річки Молочна у селі Костянтинівка Мелітопольського. Також окопи з'являються у селах Вознесенка, Мордвинівка, Дунаївка, Гірсівка та інших.

Окупанти продовжують обстрілювати Гуляйполе. Вчора, 13 травня, правоохоронці зафіксували руйнування від ворожих атак у декількох будинках жителів міста,

– зазначили в ОВА.

На щастя, внаслідок ворожих обстрілів постраждалих не було. Правоохоронці розпочали досудове розслідування

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Загарбники тероризують цивільних

У селищі Кам'янка є багато росіян, а їхня техніка регулярно їздить вулицями. На блокпостах загарбники перевіряють документи, роблять повний огляд автомобіля, телефону та особистих речей. Окрім того, віднедавна вороги вимагають пред'являти ще й спеціальну перепустку, яку видають в окупаційній комендатурі.

Також росіяни перетворили приміщення училища на в'язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати. У колишньому курнику поблизу селища загарбники спалюють своїх же загиблих. Місцеві також розповіли, що окупанти планують провести перепис населення.

"Росіяни активно шукають вільні квартири у центральній частині Бердянська та на Бердянській косі. Двері деяких помешкань просто зламують", – додали в ОВА.

У Мелітополі загарбники намагаються поновити виготовлення військової продукції на місцевому заводі автотракторних запчастин. Російські військові наказали зібрати всіх працівників та запустити виробничий процес.

Своєю чергою, у Терпіннівській громаді Мелітопольського району новопризначене "керівництво", яке обрали серед колаборантів, виманює в мирних жителів гроші буцімто на зламану водонапірну помпу. Водночас платити за комунальні послуги закликають у касі, а не на офіційні рахунки.

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Загарбники досі знімають брехливі відео за участю акторів

Російські військові, які наразі перебувають у Кам'янці-Дніпровській, заборонили місцевим жителям риболовлю на водосховищі, а на решті водойм громади – дозволили лише за погодження з окупаційною владою.

"Загарбники опублікували відеозвернення нібито мешканця Енергодара, у якому чоловік закликає енергодарців повертатися до міста та запевняє, що в громаді спокійно, налагоджується мирне життя. Звертаємо вашу увагу, що це зовсім не так, тож не вірте провокаціям від росіян та їхнім акторам", – наголосили в ОВА.

Також у Запоріжжі правоохоронці викрили у шахрайстві жінку, яка нібито допомагала жителям тимчасово окупованих територій. Вона у соцмережах пропонувала послуги переправлення допомоги мелітопольцям. Однак справжньою метою "схеми" зловмисниці було лише заволодіння чужими грошима. Наразі триває досудове розслідування.

Водночас загарбники продовжують відмовлятися воювати. Зокрема, у районній лікарні Мелітополя наразі перебувають поранені російські вояки із діагнозом "утиск хребта". За словами загарбників, таку проблему вони отримали внаслідок носіння бронежилетів. Тож окупанти просять, аби їх комісували після лікування.

"Коли твій ворог не хоче воювати проти тебе, це означає, що ти вже переміг у моральному протистоянні. Нам залишилося виграти війну фізичну і відсунути російських військових за кордони України. Ми обов'язково дійдемо до цієї мети – як би складно і важко нам не було. Разом переможемо! Слава Україні!", – підсумували в ОВА.

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