Росіяни мінометами обстріляли прикордонну Сеньківку на Чернігівщині
15 квітня 2022 , 11:06Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
Російські загарбники атакували село Сеньківка на Чернігівщині. Під час цього окупанти застосували міноменти.
Село Салтівка розташоване на кордоні з росією. Атаки загарбників почалися близько 8:25 та тривали понад пів години.
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Постраждалих, на щастя, немає
Росіяни здійснили 13 пострілів з мінометів. стріляли з території Росії.
На щастя, постраждалих унаслідок ворожого обстрілу немає ні серед прикордонників. ні серед місцевого населення.
Дані щодо обстрілу ще уточнюють. Над територією села літає російський безпілотник.
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