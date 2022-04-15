Росіяни мінометами обстріляли прикордонну Сеньківку на Чернігівщині

15 квітня 2022 , 11:06
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Джерело:

Держприкордонслужба

Російські загарбники атакували село Сеньківка на Чернігівщині. Під час цього окупанти застосували міноменти.

Село Салтівка розташоване на кордоні з росією. Атаки загарбників почалися близько 8:25 та тривали понад пів години.

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Постраждалих, на щастя, немає

Росіяни здійснили 13 пострілів з мінометів. стріляли з території Росії.

На щастя, постраждалих унаслідок ворожого обстрілу немає ні серед прикордонників. ні серед місцевого населення. 

Дані щодо обстрілу ще уточнюють. Над територією села літає російський безпілотник. 

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Автор: Іван Магуряк