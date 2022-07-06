У Ніжині велика загроза ракетного удару: мер закликав не нехтувати безпекою

Росіяни продовжують активно обстрілювати мирні українські міста. Однією з наступних мішеней ворога може стати Ніжин.

Ракетні обстріли мирних міст – один із засобів ворога з деморалізації мирного населення та завдання йому втрат. Ворог намагається поцілити не у військові об'єкти, а в цивільних людей та об'єкти інфраструктури.

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Загроза обстрілу Ніжина

Міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив про те, що російські окупанти можуть спрямувати свої ракети на Ніжин. Усім мешканцям міста потрібно бути пильними та не ігнорувати сигналів про небезпеку.

В найближчі 24 години є висока загроза ракетного обстрілу міста Ніжина! При повідомленні про небезпеку негайно спускайтесь в укриття! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!

– написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Попередження Марцінківа

Сьогодні, 6 липня, про загрозу ракетного обстрілу повідомив і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, до нього дійшла інформація про те, що росіяни можуть спрямувати свої ракети на Івано-Франківську область. Він також попросив усіх дотримуватися правил безпеки та прямувати в укриття у разі сигналу повітряної тривоги.

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