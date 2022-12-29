Можлива повторна атака дронами: Гуменюк розповіла про загрозу на Півдні

В ОК "Південь" не виключають ймовірності повторної атаки росіян. Окупанти можуть запускати, зокрема, іранські дрони.

Ввечері спроб атакувати Південь не було, однак сили оборони до цього готові. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Ми пильнуємо за ситуацією. Розуміємо, що можлива така атака. Зокрема, із застосуванням дронів,

– зазначила Гуменюк.

Вона додала, що ворог, ймовірно, намагатисеться виявляти протиповітряну оборону, по позицях якої намагались влучити під час обстрілу сьогодні. Однак нічого не вийшло.

Попередня атака "Шахідами"

Під час масованої атаки вранці 29 грудня окупанти випустили по Україні 69 ракет. Повітряні сили України знищили 54 з них.

Протиповітряна оборона знищила 11 Shahed-131/136 вночі на східному напрямку. Зокрема, підрозділи повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині збили 5 БПЛА противника, а також ППО збила 4 безпілотники над небом Харківщини.

Попереджали, що кілька дронів летіли у бік Умані. На Черкащині оголошували повітряну тривогу, але, зрештою, в регіоні було спокійно.

Нагадаємо, нещодавно повідомляли, що Росія отримала нову партію безпілотників в Ірану. Тому ворог може застосовувати комбіновані атаки.