Росіяни можуть пустити бомби на полтавський та миргородський аеродроми

Міський голова Полтави Олександр Мамай заявив, що існує загроза бомбардування воєнних аеродромів у Полтаві та Миргороді.

Таку думку Мамай висловив у своєму телеграм-каналі. Щоправда, він не пояснив, чому він так вважає або звідки в нього така інформація.

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Існує загроза бомбардування полтавського воєнного аеродрому та миргородського воєнного аеродрому,

– написав він.

Нагадаємо, що близько 19:40 у Полтаві оголосили повітряну тривогу. О 20:21 заявили про відбій.

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