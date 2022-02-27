Росіяни можуть пустити бомби на полтавський та миргородський аеродроми
27 лютого 2022 , 20:31Читать новость на русском
Джерело:Олександр Мамай
Міський голова Полтави Олександр Мамай заявив, що існує загроза бомбардування воєнних аеродромів у Полтаві та Миргороді.
Таку думку Мамай висловив у своєму телеграм-каналі. Щоправда, він не пояснив, чому він так вважає або звідки в нього така інформація.
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Існує загроза бомбардування полтавського воєнного аеродрому та миргородського воєнного аеродрому,
– написав він.
Нагадаємо, що близько 19:40 у Полтаві оголосили повітряну тривогу. О 20:21 заявили про відбій.
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