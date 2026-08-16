Росіяни готуються: політолог проаналізував ймовірність масованого обстрілу в День Незалежності

Росіяни останніми днями зменшили інтенсивність балістичних атак, зокрема, по Києву. Можна припустити, що вони накопичують ракети для того, щоб завдати потужного удару по Україні саме на День Незалежності.

Політолог Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом пояснив, чи наважиться Росія на атаку по Україні у святковий день. Він припустив, коли найвірогідніше ворог може завдати масованого удару.

Триває велика кулуарна дипломатична робота

Чаленко зауважив, що зазвичай такі свята як День Незалежності зараз використовуються для того, щоб напустити більше паніки і створити певну відлюдність у столиці та великих містах, щоб жителі через страх поїхали з міста.

Але, на його думку, іде велика кулуарна дипломатична робота, щоб у подібні дні нічого не відбувалось. Причому з двох сторін. Він нагадав, що кейс проведення параду перемоги 9 травня в Москві був зворотним боком медалі на цей рахунок.

Те, що росіяни готуються завдати чергового удару та накопичують ресурси, – абсолютно зрозуміло. Але вони теж активно розділяють певні періоди, і зазвичай, як показує досвід, атаки саме на такі визначні дати не виправдовуються. Однак умовно 25 серпня вночі з погляду війська нічого не змінюється. І саме 25-го вночі росіяни можуть завдати 30 – 40 ударів балістикою по Києву. Це абсолютно вкладається в логіку дій Росії,

– впевнений політолог.

Водночас накопичення ракет та інших засобів росіяни, на його думку, дійсно здійснюють і виробництво триває. Вони витрачали балістики більше, ніж виготовляли, і активно використовували свої запаси на складах. Зараз вони накопичують балістичні ракети для того, щоб зробити чергові декілька хвиль ударів.

Політолог оцінив можливість атаки ворога по Україні на День Незалежності: дивіться відео

"Паралельно противник випробовує все більше реактивних "Шахедів". За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, під час деяких атак 3/4 "Шахедів", що запускаються, уже реактивні. Тобто росіяни збільшують відсоток застосування цих засобів. Тому у них відбувається певна перебудова виробничих акцентів", – підкреслив Ігор Чаленко.

Нагадаємо, що, за словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ, полковника Юрія Ігната, Росія у липні, порівняно з червнем, збільшила кількість використання реактивних дронів у 5 разів.