Росіяни можуть знову спробувати "взяти Київ за 2 дні", – Кличко

Усі захисники Києва не втрачають пильності й продовжують бути готовими до ймовірного наступу ворога. Річ у тім, що росіяни справді можуть знову спробувати захопити столицю.

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав у інтерв'ю іноземним журналістам 10 квітня. Він наголосив, що звірства військовиків Росії на території нашої держави досі тривають.

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"Не можна виключати наступної спроби орків"

Передусім в інтерв'ю говорили про приїзд прем'єра Британії Бориса Джонсона. Він не лише провів зустріч із президентом України, а й прогулявся центральними вулицями міста.

За словами Кличка, це є важливим сигналом, який означає, що Київ зараз справді є безпечним містом. Проте в умовах війни завжди все може швидко змінитися.

Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні",

– підкреслив мер.

Він також додав, що столиця має й надалі бути готова до оборони. багато сил противника справді перенесли для наступу на Схід нашої країни. Але Київ близький до Білорусі, де завжди можуть базуватися певні військові частини Росії.

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