Росіяни можуть зробити провокацію, а Лукашенко про це навіть не знатиме, – опозиціонер

Поки невідомо, чи приєднається Білорусь до Росії у війні проти України. Однак росіяни можуть зробити провокацію, а Олександр Лукашенко про таке навіть не знатиме.

Про це заявив засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба в ефірі 24 каналу. Як він розповів, деяких рядових солдатів навіть відправили у відпустки, тому, з одного боку, це свідчить, що проти України нічого не готують.

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Однак з іншого боку – по одній з ліній є 2 офіцерські особливі загони. Небезпека може надійти звідти, адже останнім часом вони змінили тактику. Також якщо раніше у них групи складалися з 12 осіб, то зараз їх збільшили до 20.

Я дуже остерігаюся, аби не було такого, що росіяни зроблять якусь провокацію, а Лукашенко про це навіть не знатиме,

– зазначив опозицінер.

Бульба зауважив, що Лукашенка протягом тривалого часу цілком влаштовувала ідеологія "русского міра". Він – людина з прорадянськими поглядами, тому Москва його постійно й фінансувала.

Генштаб ЗСУ 24 березня повідомив, що поблизу українсько-білоруського кордону перебувають до 4 батальйонно тактичних груп. Вони – зі складу збройних сил Білорусі.

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