Росія формує штурмовий батальйон із хворих на гепатит і ВІЛ, – речник сил оборони Півдня

Росія формує нові штурмові батальйони, залучаючи до них осіб, які мають ВІЛ та гепатит. Такі підрозділи проходять підготовку у навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в етері телемарафону.

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Для чого Росія формує батальйон із хворих на гепатит та ВІЛ

Волошин розповів, що Росія почала формувати штурмовий батальйон із хворих на гепатит та ВІЛ.

Це свідчить про намір просто утилізувати їх на полі бою,

– зазначив речник.

Він додав, що такі підрозділи проходять підготовку у навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей. Тож ці військові вже не є просто "гарматним м’ясом", а навчені бійці.

Крім того, Волошин зазначив, що навіть підготовлених штурмовиків Росія не цінує.

До слова, у The Telegraph проаналізували, як ЗСУ вдалося сповільнити наступ окупаційних військ. Значною мірою цьому сприяло успішне застосування безпілотників Силами оборони.