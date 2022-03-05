Росіяни 5 березня обстріляли Торецьк, що на Донеччині. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Обстріл трапився о 13:00.

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Кириленко опублікував фото, де видно наслідки атаки з мінометів.



Росіяни обстрілюють міста на Донеччині / Фото з телеграму Павла Кириленка



Околиці Торецька / Фото з телеграму Павла Кириленка



Наслідки мінометного обстрілу / Фото з телеграму Павла Кириленка



Обстріл від окупантів / Фото з телеграму Павла Кириленка



Зруйноване подвір'я / Фото з телеграму Павла Кириленка



Торецьк 5 березня / Фото з телеграму Павла Кириленка

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Текст публікації Павла Кириленка

Приблизно о 13:00 росіяни накрили мінометним вогнем околиці Торецька. За попередньою інформацією, поранених серед цивільних немає. Тим часом в Очеретинській громаді відновлено електропостачання до Тоненького, Сєверного та Водяного. Без електрики залишається Новоселівка Друга. Навіть в умовах війни намагаємось підтримувати нормальні умови життя на Донеччині.