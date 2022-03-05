Росіяни накрили мінометним вогнем околиці Торецька

5 березня 2022 , 14:50
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Павла Кириленка

Росіяни 5 березня обстріляли Торецьк, що на Донеччині. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Обстріл трапився о 13:00.

До теми Ворог втрачає наступальний потенціал: яка ситуація на фронті

Кириленко опублікував фото, де видно наслідки атаки з мінометів.


Росіяни обстрілюють міста на Донеччині / Фото з телеграму Павла Кириленка


Околиці Торецька / Фото з телеграму Павла Кириленка


Наслідки мінометного обстрілу / Фото з телеграму Павла Кириленка


Обстріл від окупантів / Фото з телеграму Павла Кириленка


Зруйноване подвір'я / Фото з телеграму Павла Кириленка


Торецьк 5 березня / Фото з телеграму Павла Кириленка

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Текст публікації Павла Кириленка

Приблизно о 13:00 росіяни накрили мінометним вогнем околиці Торецька. За попередньою інформацією, поранених серед цивільних немає. Тим часом в Очеретинській громаді відновлено електропостачання до Тоненького, Сєверного та Водяного. Без електрики залишається Новоселівка Друга. Навіть в умовах війни намагаємось підтримувати нормальні умови життя на Донеччині.

Автор: Марія Масюк