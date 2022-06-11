Росіяни намагались провести нараду в Сєвєродонецьку, але раптово почали гинути

Українські воїни не втомлюються доводити росіянам, що захопити нашу країну в них не вийде. Ті не вірять, тому й помирають на нашій землі.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону повідомив, що відбувається у Сєвєродонецьку. Адже ситуація там не змінюється, вона так і залишається стабільно важкою, повідомляє 24 канал.

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Росіяни щось "нахімічили" і почали вмирати

Гайдай описав цікавий випадок, який трапився з російськими окупантами у Сєвєродонецьку за останні дні.

За його словами, ті хотіли провести нараду в місцевому Будинку хіміків, але щось пішло не так.

Вони там щось "нахімічили" і почали гинути. Зараз детальної інформації в нас поки нема, але знаємо, що їм туди навіть у вікна залітали гранати-снаряди. Якщо потім буде більше подробиць, то зможемо сказати, хто саме в них там загинув,

– сказав Гайдай.

Він також повідомив, що в місті тривають позиційні бої на деяких вулицях. На жаль, його більшу частину контролюють російські окупанти.

Гайдай запевнив, що з нашими захисниками, які є там, спілкуються кожного дня. Все, що їм потрібно, намагаються швидко передавати. На щастя, є можливість постачати їм туди як людські резерви, так і зброю і всі необхідні захисникам речі.

У Сєвєродонецьку знищили групу вагнерівців

Збройним Силам України вдається знищувати навіть здавалося б найбільш страшного супротивника. Принаймні вагнерівцями та кадирівцями лякали не раз. От ЗСУ вчергове довели, що можуть ліквідувати й їх на нашій землі. Сергій Гайдай підтверджував, що нашим воїнам вдалося знищити базу вагнерівців на окупованій частині Луганщини. Ворожа база розиашована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували ще у 2014 році. Вона загорілась через атаку ЗСУ і вижив лише один найманець.

Також важкі бої за Сєвєродонецьк тривають вже довгий час. Гайдай впевнено заявляв, що ЗСУ воюють за кожен сантиметр міста. Він закликав людей не поширювати фейків про зраду і здачу міста ворогам. Адже це може зіпсувати настрій і дух українських військових. Також російські загарбники знову планують форсувати річку Сіверський Донець, щоб створити плацдарм для наступу.

Можливості нашого війська на Сєвєродонецькому напрямку оцінював і президент Володимир Зеленський. Попри те, що окупанти переважають за кількістю, наші бійці гідно тримають там оборону. Зеленський запевняв, що попри таку складну ситуацію, в нас є шанс стримат наступ російських окупантів. Також ситуація складна й на інших напрямках боротьби.

Детальніше про ситуацію на фронті від Генштабу: дивіться відео