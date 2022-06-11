Росіяни намагались провести нараду в Сєвєродонецьку, але раптово почали гинути
Українські воїни не втомлюються доводити росіянам, що захопити нашу країну в них не вийде. Ті не вірять, тому й помирають на нашій землі.
Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону повідомив, що відбувається у Сєвєродонецьку. Адже ситуація там не змінюється, вона так і залишається стабільно важкою, повідомляє 24 канал.
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Росіяни щось "нахімічили" і почали вмирати
Гайдай описав цікавий випадок, який трапився з російськими окупантами у Сєвєродонецьку за останні дні.
За його словами, ті хотіли провести нараду в місцевому Будинку хіміків, але щось пішло не так.
Вони там щось "нахімічили" і почали гинути. Зараз детальної інформації в нас поки нема, але знаємо, що їм туди навіть у вікна залітали гранати-снаряди. Якщо потім буде більше подробиць, то зможемо сказати, хто саме в них там загинув,
– сказав Гайдай.
Він також повідомив, що в місті тривають позиційні бої на деяких вулицях. На жаль, його більшу частину контролюють російські окупанти.
Гайдай запевнив, що з нашими захисниками, які є там, спілкуються кожного дня. Все, що їм потрібно, намагаються швидко передавати. На щастя, є можливість постачати їм туди як людські резерви, так і зброю і всі необхідні захисникам речі.
У Сєвєродонецьку знищили групу вагнерівців
- Збройним Силам України вдається знищувати навіть здавалося б найбільш страшного супротивника. Принаймні вагнерівцями та кадирівцями лякали не раз. От ЗСУ вчергове довели, що можуть ліквідувати й їх на нашій землі. Сергій Гайдай підтверджував, що нашим воїнам вдалося знищити базу вагнерівців на окупованій частині Луганщини. Ворожа база розиашована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували ще у 2014 році. Вона загорілась через атаку ЗСУ і вижив лише один найманець.
- Також важкі бої за Сєвєродонецьк тривають вже довгий час. Гайдай впевнено заявляв, що ЗСУ воюють за кожен сантиметр міста. Він закликав людей не поширювати фейків про зраду і здачу міста ворогам. Адже це може зіпсувати настрій і дух українських військових. Також російські загарбники знову планують форсувати річку Сіверський Донець, щоб створити плацдарм для наступу.
- Можливості нашого війська на Сєвєродонецькому напрямку оцінював і президент Володимир Зеленський. Попри те, що окупанти переважають за кількістю, наші бійці гідно тримають там оборону. Зеленський запевняв, що попри таку складну ситуацію, в нас є шанс стримат наступ російських окупантів. Також ситуація складна й на інших напрямках боротьби.
Детальніше про ситуацію на фронті від Генштабу: дивіться відео