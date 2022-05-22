Росіяни намагалися увірватися до Сєвєродонецька з 4 напрямів, – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти намагалися ввірватися до Сєвєродонецька з 4 напрямків. Однак наші захисники та захисниці відбили атаку, через що загарбники були змушені відступити.

Унаслідок російських обстрілів на території Луганщини зруйновано чимало будинків. Росіяни завдають авіаударів по цивільній інфраструктурі.

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Наслідки ворожих атак на Луганщині

Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли майже всі підконтрольні Україні населені пункти Луганщині.

Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.

Також голова ОВА повідомив, що після ворожих обстрілів в основному постраждали житлові будинки, зокрема:

7 у Сєвєродонецьку;

по 5 у Лисичанську, Тошківці та Нирковому;

4 у Врубівці;

по 3 у гірському та Золотому;

2 в Привіллі.

Однак, як зазначив Гайдай, кількість зруйнованих будинків у Новодружеська ще не встановлена, оскільки постраждала інфраструктура одразу на трьох вулицях.

Обстріли тривають по всій лінії зіткнення

Сергій Гайдай повідомив, що на Донбасі бойові дії тривають по всій лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька. Окупанти проводили штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового, однак наші захисники та захисниці відбили атаку, тому росіяни були змушені відступати.