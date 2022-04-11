Росіяни намагалися взяти Довгеньке та Дмитрівку і штурмували Золоте: нічого не вдалося
11 квітня 2022 , 07:06Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують наступати на Сході нашої держави. На щастя, багато їхніх загарбницьких планів провалюються.
Генштаб ЗСУ повідомив про чергову невдачу противника. Цього разу їм не вдалось взяти 2 населені пункти.
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Силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції,
– повідомляє Генштаб.
Зауважимо, що ці два села розташовані в Ізюмському районі. Саме місто Ізюм зараз є однією з найбільш гарячих точок.
Ворог намагався також йти на штурм у районі Золотого, але, на щастя, знову отримав там поразку.
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