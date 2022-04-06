Росіяни намагаються прориватися біля Ізюма, але їм це не вдається
6 квітня 2022 , 12:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
У напрямку Ізюма тривають активні бої. Станом на 6 квітня це найгарячіша точка Харківської області.
Наші військові тримають свої позиції. Вони стоять в обороні та нищать ворога.
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Уночі наші знищили ворожий вертоліт Ка-52, колону ворожої техніки, танків, які намагалися прорватися у напрямку Барвінково,
– розповів голова ОВА Олег Синєгубов.
Він додав, що наразі відбувається евакуація людей з Ізюмського напрямку.
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