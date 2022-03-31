Росіяни намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанщині: з якою метою

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18 годину 31 березня 2022 року.

Згідно з інформацією, російські окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.

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У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що їх мета – встановити контролю над територіями.

А саме частиною Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ.

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