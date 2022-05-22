Росіяни намагаються відновити аеродром у Тирасполі, але пропили техніку та апаратуру

Схоже на те, що росіянам не варто покладати великі надії на свої сили у невизнаному Придністров'ї. Бойова спроможність рашистів у регіоні далека від оптимальної.

Росія намагається розхитувати ситуацію в Придністров'ї для втягнення регіону у війну проти України. Втім, російські окупанти дещо переоцінюють свої сили у невизнаній частині Молдови, які можуть залучити до бойових дій.

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Пропили усе, що мали

Як повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, росіяни у невизнаному Придністров'ї отримали завдання від свого керівництва у Москві – відновити аеродром та техніку у Тирасполі. Щоправда, впоратися з ним просто неможливо.

Усе, що зробили російські війська за роки перебування у Придністров'ї – це пропили усі залишки військової техніки та апаратури. Тому виявилося, що відновлювати там нічого і нічим, – повідомив Марченко.

Також розслідування показало, що згідно з документами, усі необхідні запчастини та техніка нікуди не дівалися та лежать собі на своєму місці. Так у росіян завжди – вигадки та фантазії розбиваються об жорстоку реальність.

Таким чином, спроби російських окупантів перетворити Придністров'я на ще одну лінію фронту зазнають невдачі через елементарну корупцію та недбалість. Разом з тим наші прикордонники залишаються пильними, у прикордонних регіонах діють обмеження.

Війна Росії проти України

Усі спроби наступів російських окупантів провалюються, ворог зазнає великих втрат. На Луганщині росіяни змушують брати до рук зброю усіх, кого лише можуть, адже навіть попри постійні обстріли, бомбардування та атаки захопити всю територію Луганської області не можуть.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Житомирщині, сили ППО збили 4 ворожі крилаті боєприпаси. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула як мінімум одна людина.

Як повідомив Володимир Зеленський, наші воїни мужньо тримають оборону та продовжують звільняти українські міста. Ворог зазнає великих втрат, але також в день гине від 50 до 100 українських героїв.

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