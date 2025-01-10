Смуга відповідальності 3-ї ОШБр – драконівська, – боєць розповів про оборону Борової

Російська армія продовжує наступати на лінії фронту. Зокрема, ворог намагається захопити Борову на Харківщині.

Підполковник та заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів, яка ситуація поблизу населеного пункту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio NV.

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Чому росіянам важливо захопити Борову

Кудряшов каже, що основні зусилля росіяни направляють в напрямку Борової. Її захоплення важливе для ворога, адже населений пункт є стратегічним збройним хабом.

Військовий зазначає, що 3-тя ОШБр протягом 8 місяців виконує завдання на цьому напрямку, і за цей час вона ні разу не поступилася своїми позиціями. Лінія зіткнення є майже непохитною. За словами Родіона, останній раз росіяни активізовувалися восени.

Наразі їм вдалося досягнути річки Оскіл та сформувати плацдарм, який створює тиск на фланги 3-ї ОШБр. Ворог активізувався по всій лінії фронту. Окрім цього, в зоні відповідальності бригади російська армія часто вдається до штурмових дій.

Яке співвідношення сил української та російської армії

Заступник командира 3-ї ОШБр каже, що проти одного батальйону української армії стоїть дивізія російських військових.

Смуга відповідальності є драконівська в третій бригаді за величиною. Не буду говорити в ефірі, але не одна бригада повинна займати цю лінію відповідальності,

– каже Кудряшов.

Військовий запевнив, що Третя окрема штурмова бригада робить все, щоб унеможливити просування ворога, який активізувався, а також розповів про використання технологій у війську.

Зокрема, він відзначив використання наземних роботизованих систем та розповів, що їх використовують для виконання бойових задач. Такі системи можуть детонувати в певних місцях за сигналом. Окрім цього, їх можна використовувати з метою ураження росіян.

Кудряшов каже, що попри складну ситуацію, технології в армії розвиваються, а військові роблять все можливе, щоб мужньо протистояти ворогу.